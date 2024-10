Meloni-Canfora, sentenza di non luogo a procedere per lo storico dopo ritiro querela per diffamazione (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Oggi pomeriggio il giudice monocratico del tribunale di Bari, come chiesto stamane durante una breve udienza anche dalla Procura della Repubblica, ha emesso la sentenza di 'non luogo a procedere' nei confronti dello storico e filologo Luciano Canfora, imputato per diffamazione aggravata ai danni della presidente del consiglio Giorgia Meloni. Quest'ultima nei giorni L'articolo Meloni-Canfora, sentenza di non luogo a procedere per lo storico dopo ritiro querela per diffamazione proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Oggi pomeriggio il giudice monocratico del tribunale di Bari, come chiesto stamane durante una breve udienza anche dalla Procura della Repubblica, ha emesso ladi 'non' nei confronti delloe filologo Luciano, imputato peraggravata ai danni della presidente del consiglio Giorgia. Quest'ultima nei giorni L'articolodi nonper loperproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

