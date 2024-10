"Manette per Battistini e Traini": Mosca ordina l'arresto per i giornalisti Rai (Di lunedì 7 ottobre 2024) I reporter Rai rischiano fino a 5 anni di carcere per aver attraversato il confine russo insieme ai convogli ucraini per raccontare l'incursione a Kursk Ilgiornale.it - "Manette per Battistini e Traini": Mosca ordina l'arresto per i giornalisti Rai Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) I reporter Rai rischiano fino a 5 anni di carcere per aver attraversato il confine russo insieme ai convogli ucraini per raccontare l'incursione a Kursk

