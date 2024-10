Loreto si riscatta Recanati è super

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024)pesaro 76 Virtus Civitanova 68 ITALSERVICE: Delfino 21, Cevolini, Battisti 6, Cipriani 6, Mattioli ne, Tognacci 5, Santucci 14, Aglio 14, Broglia, Gulini 10, Jareci. All. Ceccarelli. VIRTUS CIVITANOVA: Santi 16, Montevidoni ne, Buccolini ne, Pavicevic 3, Liberati 5, De Florio 2, Odigie 12, Kiss 2, Kaba 15, Zilli 13, Luciani. All. Domizioli. Parziali: 26-20, 40-41, 54-51, 76-68. Note: usciti per 5 falli: Battisti (Pesaro). Sisubito l’Italservice, che in casa, davanti al proprio pubblico, si aggiudica il derby con la Virtus Civitanova. Un match intenso e tirato contro un’avversaria che non ha mai mollato un centimetro. Su tutti Delfino, miglior marcatore dell’incontro con 21 punti, seguito dal tandem Santucci-Aglio, 14 per entrambi. Bene Santi per gli ospiti, con 16.