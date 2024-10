Oasport.it - LIVE Berrettini-Rune 6-4 4-5, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: l’azzurro serve per restare nel set

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-40 Tre set point. Corto il dritto anomalo di Matteo, che si consegna al dritto incrociato vincente dell’avversario. 0-30 Ancora una gran risposta seguita dal dritto vincente per. 0-15 Risposta aggressiva e dritto in avanzamento profondo del danese. 5-4 Game. E’ lungo il recupero di dritto di, che dopo il cambio di campo servirà pernel set. 40-15 Con sufficienza il danese gioca il lob ad una mano consegnandosi allo smash dell’avversario. 40-0 Scappa via il dritto incrociato del romano. 30-0 Non passa la risposta di rovescio di Matteo. 15-0 Servizio e dritto a segno per lo scandinavo. 4-4 Game. Decolla la risposta di dritto di, che torna ora alla battuta. 40-15 Secondo ACE consecutivo del finalista di Wimbledon 2021. 30-15 Arriva l’undicesimo ACE del