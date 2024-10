L’Inter giocherà col Napoli quattro giorni dopo l’Arsenal (Condò) (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’Inter giocherà col Napoli quattro giorni dopo l’Arsenal. È quel che scrive Paolo Condò nella sua analisi del lunedì per Repubblica. La seconda pausa di campionato congela un paesaggio in lento movimento. Il Napoli si è allontanato dopo aver lasciato balenare col (bravo) Como qualche sospetto di pigrizia: effetto del gol arrivato prima dell’alba — dopo 25 secondi stavi già 1-0, hai voglia a dire che resti umile — ma per una squadra che non gioca in Europa l’ultimo vizio accettabile è esattamente questo. Conte deve averlo spiegato nelL’Intervallo con i disegnini, perché nella ripresa la piacevole scherma del Como ha graffiato assai meno, assordata dal motore del Napoli: il centrocampo magistralmente assortito. (Di lunedì 7 ottobre 2024)col. È quel che scrive Paolonella sua analisi del lunedì per Repubblica. La seconda pausa di campionato congela un paesaggio in lento movimento. Ilsi è allontanatoaver lasciato balenare col (bravo) Como qualche sospetto di pigrizia: effetto del gol arrivato prima dell’alba —25 secondi stavi già 1-0, hai voglia a dire che resti umile — ma per una squadra che non gioca in Europa l’ultimo vizio accettabile è esattamente questo. Conte deve averlo spiegato nelvallo con i disegnini, perché nella ripresa la piacevole scherma del Como ha graffiato assai meno, assordata dal motore del: il centrocampo magistralmente assortito. (Ilnapolista.it)

