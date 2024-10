"La via Imperatore Federico ormai è una strada abbandonata a se stessa" (Di lunedì 7 ottobre 2024) La via Imperatore Federico, a due passi dal centro, ormai è una via lasciata a se stessa. Nonostante l'abolizione delle strisce blu, resta in bella mostra una colonnina per i biglietti; carcasse di quelli che furone dei cestini rifiuti, una mattina spunta pure un pilastrino in acciaio nel bel Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La via, a due passi dal centro,è una via lasciata a se. Nonostante l'abolizione delle strisce blu, resta in bella mostra una colonnina per i biglietti; carcasse di quelli che furone dei cestini rifiuti, una mattina spunta pure un pilastrino in acciaio nel bel

