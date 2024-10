Il piano per raggiungere il traguardo net zero (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il traguardo è Net zero Emission, con tappe così articolate: entro il 2030, riduzione del 90% delle emissioni di Scopo 1 e Scopo 2. Entro il 2035, riduzione del 90% delle emissioni di Scopo 3 (tutte le emissioni non incluse nello Scopo 2 di cui l’organizzazione è indirettamente responsabile, a monte e a valle della sua catena del valore). Oggi il Gruppo Chiesi è certificato ’Great Place to Work’ in 27 Paesi e vuole entrare a far parte della classifica World’s Best Workplaces, le migliori 25 aziende dove lavorare. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ilè NetEmission, con tappe così articolate: entro il 2030, riduzione del 90% delle emissioni di Scopo 1 e Scopo 2. Entro il 2035, riduzione del 90% delle emissioni di Scopo 3 (tutte le emissioni non incluse nello Scopo 2 di cui l’organizzazione è indirettamente responsabile, a monte e a valle della sua catena del valore). Oggi il Gruppo Chiesi è certificato ’Great Place to Work’ in 27 Paesi e vuole entrare a far parte della classifica World’s Best Workplaces, le migliori 25 aziende dove lavorare. (Quotidiano.net)

Quotidiano.net - Il piano per raggiungere il traguardo net zero

Il piano per raggiungere il traguardo net zero - Il traguardo è Net Zero Emission, con tappe così articolate: entro il 2030, riduzione del 90% delle emissioni di ...(quotidiano.net)

Eni sigla memorandum collaborazione con il Giappone su gas e Gnl - Eni e l'agenzia governativa Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC) hanno firmato un memorandum d'intesa con lo scopo di collaborare in ambito gas e Gnl per incrementare la diversif ...(ansa.it)

Piramal Pharma pubblica il suo rapporto sulla sostenibilità per l'anno fiscale 2023-24 sul tema "Costruire resilienza per un futuro sostenibile" - Nandini Piramal, Presidente di Piramal Pharma Ltd., ha dichiarato: Nell'avanzare nel nostro percorso verso la sostenibilità, ci impegniamo profondamente per la trasparenza, la responsabilità e il migl ...(informazione.it)