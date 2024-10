Il Como regalerà una birra a tutti i tifosi del Napoli in trasferta: il motivo dell’iniziativa (Di lunedì 7 ottobre 2024) A febbraio il Napoli giocherà in casa del Como e a tutti i tifosi partenopei sarà garantita una birra in omaggio: la curiosa promessa fatta società dopo la partita del Maradona. Fanpage.it - Il Como regalerà una birra a tutti i tifosi del Napoli in trasferta: il motivo dell’iniziativa Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) A febbraio ilgiocherà in casa dele apartenopei sarà garantita unain omaggio: la curiosa promessa fatta società dopo la partita del Maradona.

Como - ruba birra e bibite al supermarket e prende a testate la guardia giurata - Un 22enne pakistano senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, è stato arrestato ieri dalla polizia di Stato per rapina impropria a Como. L'uomo è in attesa del processo per direttissima previsto oggi. Il giovane, dopo aver oltrepassato le casse del ... (Ilgiorno.it)