Google Chrome per Android potrebbe supportare le estensioni (Di lunedì 7 ottobre 2024) Diversi elementi fanno seriamente pensare a una prossima versione stabile di Google Chrome per Android con il supporto alle estensioni.

Google picchia duro su Ublock Origin : le estensioni Manifest V2 non si possono più riattivare in Chrome Canary - Una volta disabilitate, le estensioni Manifest V2 non possono essere più riattivate. Chrome Canary mostra il futuro dei browser con motore Chromium, che abbasseranno le prestazioni degli ad-blocker... Leggi tutto . (Dday.it)

Malware si fingeva estensione su Google Chrome per rubare dati personali e criptomonete : l’allarme SpiderX Wallet - Attenti a SpiderX Wallet, plugin di Google Chrome: svuota i conti online Il malware si diffondeva attraverso una campagna pubblicitaria e, una volta installato, instaurava una comunicazione con server remoti, acquisendo screenshot, cronologia di navigazione e informazioni dai moduli compilati ... (Chiccheinformatiche.com)

