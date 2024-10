Gaye, il Cavaliere delle Arti e delle Lettere: gli onori della Francia al poeta della Negritudine (Di lunedì 7 ottobre 2024) Arcore (Monza Brianza) – “Interprete dell’umanesimo contemporaneo“, tessitore di relazioni fra popoli, ‘il poeta meticcio’ amante di Dante, Leopardi, Ungaretti e di Alda Merini è diventato Cavaliere delle Arti e delle Lettere della Repubblica francese. “Un’emozione enorme”, confessa Cheikh Tidiane Gaye, senegalese, brianzolo d’adozione professore e consigliere comunale. Solo uno straniero all’anno riceve la nomina per il contributo offerto alla Cultura: “Un traguardo che mi riempie di orgoglio”, aggiunge. Da dieci anni lo scrittore ha lanciato il premio letterario Città di Arcore seguito da 300mila appassionati, un’iniziativa che non è sfuggita alle istituzioni oltre i confini della città. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Arcore (Monza Brianza) – “Interprete dell’umanesimo contemporaneo“, tessitore di relazioni fra popoli, ‘ilmeticcio’ amante di Dante, Leopardi, Ungaretti e di Alda Merini è diventatoRepubblica francese. “Un’emozione enorme”, confessa Cheikh Tidiane, senegalese, brianzolo d’adozione professore e consigliere comunale. Solo uno straniero all’anno riceve la nomina per il contributo offerto alla Cultura: “Un traguardo che mi riempie di orgoglio”, aggiunge. Da dieci anni lo scrittore ha lanciato il premio letterario Città di Arcore seguito da 300mila appassionati, un’iniziativa che non è sfuggita alle istituzioni oltre i confinicittà. (Ilgiorno.it)

Ilgiorno.it - Gaye, il Cavaliere delle Arti e delle Lettere: gli onori della Francia al poeta della Negritudine

