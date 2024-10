Concorso dirigenti scolastici, USR Marche ricerca presidente e commissari: domande entro il 22 ottobre (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'USR Marche ricerca presidente e componenti della commissione giudicatrice della procedura concorsuale per titoli ed esami per l’accesso al ruolo regionale dei dirigenti scolastici. La prova scritta è prevista il 30 ottobre. Le candidature entro le ore 14 del 22 ottobre 2024 L'articolo Concorso dirigenti scolastici, USR Marche ricerca presidente e commissari: domande entro il 22 ottobre . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'USRe componenti della commissione giudicatrice della procedura concorsuale per titoli ed esami per l’accesso al ruolo regionale dei. La prova scritta è prevista il 30. Le candidaturele ore 14 del 222024 L'articolo, USRil 22

