Alien | Isolation 2 è realtà Creative Assembly conferma lo sviluppo del nuovo capitolo

(Di lunedì 7 ottobre 2024)ha deciso di celebrare il decimo anniversario dindo lodi2, sequel dell’apprezzo primo primoche si trova attualmente in una fase di Early Development. Come riportato da Eurogamer.net a condividere questa importante novità è stato lo stesso team di, ringraziando i fan per il grande supporto ricevuto in tutti questi anni, riservando in tutti questi anni un grande affetto nei confronti dell’iconico e terrificante Xenomorfo. Addentrandoci nello specifico della questione, il director di, Al Hope, ha esaudito uno dei desideri più grande della community del gioco, affermando che un sequel diè in lavorazione e con Hope chiamato a dirigere il progetto.