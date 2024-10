Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2024 ore 19:30 (Di domenica 6 ottobre 2024) Viabilità DEL 6 OTTOBRE 2024 ORE 19.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA A12 Roma TARQUINIA DOVE UN VEICOLO IN FIAMME è CAUSA DELLE CODE TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA IN DIREZIONE Roma CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, QUI PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI POMEZIA CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VIA NARO E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. (Di domenica 6 ottobre 2024)DEL 6 OTTOBREORE 19.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA A12TARQUINIA DOVE UN VEICOLO IN FIAMME è CAUSA DELLE CODE TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA IN DIREZIONECI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, QUI PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI POMEZIA CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VIA NARO E CASTELNO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. (Romadailynews)

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2024 ore 19:00 - SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA IL TRAFFICO è RALLENTATO TRA LA Roma FIUMICINO E L’OSTIENSE E TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. PIÙ AVANTI CODE TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA E SALARIA E TRA PRENESTINA E APPIA; PER CHI è DIRETTO VERSO IL ... (Romadailynews)

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2024 ore 18:30 - SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA IL TRAFFICO è RALLENTATO TRA LA Roma FIUMICINO E L’OSTIENSE E TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. 20 ARIANNA CAROCCI UN SALUTO E BUONA DOMENICA DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA Roma FIUMICINO, PER UN INCIDENTE CI SONO ... (Romadailynews)

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2024 ore 17:30 - 20 ARIANNA CAROCCI UN SALUTO E BUONA DOMENICA DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA CASILINA E APPIA SEMPRE IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA; IN ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO ... (Romadailynews)