‘The Thuram show!’ Seconda tripletta in carriera | l’Inter gode – CdS

(Di domenica 6 ottobre 2024) Marcusè stato uno show ieri sera a San Siro. Meravigliosaper il francese, che non trovava il gol da circa un mese. Da solo ha deciso Inter-Torino. TUTTO VERO – Non è Jim Carrey e non è tutto finto, Marcusè pura realtà, così come la sua fantasticaieri sera in Inter-Torino. Il francese, dopo le doppiette contro Genoa e Atalanta, ieri ha fatto esultare San Siro per tre volte: due gol di testa bellissimi e uno di rapina dopo la ribattuta di Milinkovic Savic sulla testata centrale di Lautaro Martinez.sale a quota sette gol nella classifica cannonieri e vola sempre più in alto.siil suo oro pregiato. In attacco, nell’ultima settimana hanno trovato tutti il gol: tre volte Lautaro Martinez, tre voltee una volta a testa Mehdi Taremi e Marko Arnautovic. (Inter-news)