Tajani lancia lo ius Italiae La Lega gli dà dello scafista

(Di domenica 6 ottobre 2024) La riforma della cittadinanza firmata dagli azzurri. "Basta oscurantismo, ora dialogo con gli alleati". A Pontida gli insulti dei giovani, ma Salvini si dissocia

FI lancia lo "Ius Italiae". Da Pontida cori contro Tajani, poi le scuse - Anche per me ogni alleato è un amico", replica infatti Tajani via social. Prese di posizione che soddisfano gli alleati e fanno mettere la parola fine alla tensione: "Grazie Matteo Salvini. Se qualcuno non l'ha capito, fuori dalle palle". Che poi 'bacchetta' i giovani leghisti: "Sono 4 scemi, ... (Agi)

Tajani rilancia ius scholae, stop dalla Lega - "Guai se abbiamo paura di concedere diritti meritati: saremmo un centrodestra oscurantista che non si rende conto dei cambiamenti della società" ha detto Tajani chiudendo la festa di Forza Italia Giovani a Bellaria. "La cittadinanza si conquista con un percorso di vita e di integrazione nella ... (Quotidiano)