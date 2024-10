Sammy esempio di coraggio | messaggio di Meloni Valditara | Intitolargli una scuola

(Di domenica 6 ottobre 2024) Non sono ancora stati fissati la data e il luogo dei funerali diBasso, il 28enne malato di progeria scomparso ieri sera in provincia di Treviso. A comunicarlo sono stati i suoi genitori attraverso una nota apparsa sui social della pagina dell'Associazione Italiana ProgeriaBasso, che il ragazzo aveva creato per far conoscere la sua rarissima sindrome e promuoverne la ricerca scientifica. "Ieri sera, 5 Ottobre,Basso si è spento, all'improvviso, dopo una giornata di festa circondato dall'affetto di chi gli voleva bene. Siamo profondamente grati del privilegio di aver condiviso una parte del nostro viaggio con lui - si legge - A tutti noi ha insegnato che, sebbene gli ostacoli della vita a volte possano sembrare insormontabili, vale la pena viverla con pienezza. Ringraziamo tutti per la vicinanza manifestata". (Iltempo)