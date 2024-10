Ritrovata escursionista dispersa a Pimonte: intervento tempestivo del soccorso alpino (Di domenica 6 ottobre 2024) Il soccorso alpino Speleologico, nel pomeriggio di oggi, è stato allertato dalla centrale 112 dei Carabinieri di Napoli per una persona dispersa. L’allarme è stato lanciato dalla stessa persona, una donna originaria di Avellino, che, dopo aver lasciato la propria auto a Pimonte, poco distante (Di domenica 6 ottobre 2024) IlSpeleologico, nel pomeriggio di oggi, è stato allertato dalla centrale 112 dei Carabinieri di Napoli per una persona. L’allarme è stato lanciato dalla stessa persona, una donna originaria di Avellino, che, dopo aver lasciato la propria auto a, poco distante (Avellinotoday)

Avellinotoday - Ritrovata escursionista dispersa a Pimonte | intervento tempestivo del soccorso alpino

Dispersa insieme a un altro alpinista sull’Adamello: 51enne bergamasca salvata dal Soccorso Alpino - . 30 di giovedì 19 settembre l’intervento di ricerca di due alpinisti dispersi sul ghiacciaio dell’Adamello. 700 metri in buone condizioni di salute, ma in difficoltà a proseguire per il freddo e per il buio. Erano però solo due dei quattro alpinisti dispersi, che si erano separati dagli altri per ... (Bergamonews)

A Pistoia la 'Giornata del soccorso', stand tematici di Guardia di Finanza, ANPAS, Municipale e Croce Rossa - Nel pomeriggio di sabato 5 ottobre, si è svolta la “Giornata del soccorso”, che ha visto l’allestimento di stand tematici a cura del Comando Provinciale ...(gonews)

Giornata del Soccorso, esibizione del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza - Nel pomeriggio di sabato 5 ottobre, si è svolta la “Giornata del soccorso”, che ha visto l’allestimento di stand tematici a cura del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, della Croce Rossa Ita ...(valdinievoleoggi)

Trovato vivo dopo 15 giorni il cane di Christoph Menacher, l’alpinista disperso - È stato trovato vivo, dopo 15 giorni, il cane di Christoph Menacher, l’alpinista tedesco di 58 anni che è scomparso il 20 settembre mentre si trovava sul Monte Rosa.(corrierenazionale)