Pontida l’ex-speaker Belotti | Avvisato il giorno prima ora faccio salamelle

(LaPresse) – "Mi hanno Avvisato il giorno prima, ma non c'è nessun problema, dopo tanti anni si può cambiare. Adesso vado al bar a lavorare". Lo dice Daniele Belotti lo storico speaker di Pontida rimpiazzato dal vocalist dell'Inter a San Siro, Mirko Mengozzi. "Pontida -continua Belotti- non è chi presenta, ma gli ideali di autonomia e di essere padroni a casa propria e la scritta là c'è ancora. Un consiglio a Salvini? Cambia squadra, passa all'Atalanta".

