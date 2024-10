Meno retorica ora si investa sulla sicurezza

(Di domenica 6 ottobre 2024) Mentre gli inquirenti ricostruiscono, tessera dopo tessera, la dinamica dell’incidente ferroviario di San Giorgio di Piano, la morte di Attilio Franzini lascia sul tavolo molte domande, che il nostro giornale prova a mettere in fila. Ad esempio, perché l’operaio 47enne si trovasse sul Binario 1 che, da quel che finora è emerso, non era interessato dai lavori. Poi, se fosse prassi per i lavoratori attraversare i binari (anche quelli ancora ’aperti’, sempre che queste persone ne fossero informate) per raggiungere il sito effettivo del lavoro. E ancora, se il treno avesse segnalato il suo arrivo e avesse una velocità consona e, in ultimo, chi dovesse vigilare. In attesa delle risposte che, siamo certi, non mancheranno, di fronte a questo ennesimo infortunio sul lavoro, vorremmo sfuggire alladel ’mai più’. (Ilrestodelcarlino)