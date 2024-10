LIVE Arnaldi-Medvedev ATP Shanghai 2024 in DIRETTA | si parte con l’azzurro al servizio

(Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30vincente del sanremese. 15-30 Perfetto stavolta il rovescio lungolinea di. 0-30 In corridoio il dritto inside out del ligure. 0-15 Di un soffio out il rovescio lungolinea di Matteo. PRIMO SET 06:36 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di tre minuti via all’incontro conal. 06:33 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo i due protagonisti del match d’apertura del programma di. 06:28 Ancora pochi minuti ci separano all’ingresso in campo di Matteoed il russo Daniil. 06:23 Il vincente del match troverà agli ottavi di finale uno tra il greco Stefanos Tsitsipas ed il francese Alexandre Muller. 06:18 Quello che andremo a commentare sarà il quarto confronto diretto tra i due, con il russo avanti per 3-0. (Oasport)