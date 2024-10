LIVE Arnaldi-Medvedev 6-5, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: il russo serve per rimanere nel set (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Servono due smash al moscovita per ottenere il punto. 15-40 DUE SET POINT Arnaldi. Regalo di Medvedev, che spedisce fuori lo schiaffo al volo. 15-30 Non passa il recupero di dritto di Medvedev sul drop dell’azzurro. 15-15 Arriva il quinto doppio fallo del russo. 15-0 Peccato. Matteo attacca ma si espone al passante dell’avversario. 6-5 Game Arnaldi. Si ferma sul nastro la risposta di rovescio di Medvedev, che dopo il cambio di campo servirà nuovamente per restare nel set. AD-40 Servizio e dritto a segno per il ligure. 40-40 ACE dell’azzurro! Parità . 30-40 Palla break Medvedev. Scappa via il dritto dal centro di Arnaldi. 30-30 Scambio vissuto sulla diagonale del rovescio chiuso dall’errore di Medvedev. 15-30 Fa buona guardia a rete il ligure. 0-30 A metà rete il dritto in uscita dal servizio dell’azzurro. (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Servono due smash al moscovita per ottenere il punto. 15-40 DUE SET POINT. Regalo di, che spedisce fuori lo schiaffo al volo. 15-30 Non passa il recupero di dritto disul drop dell’azzurro. 15-15 Arriva il quinto doppio fallo del. 15-0 Peccato. Matteo attacca ma si espone al passante dell’avversario. 6-5 Game. Si ferma sul nastro la risposta di rovescio di, che dopo il cambio di campo servirà nuovamente per restare nel set. AD-40 Servizio e dritto a segno per il ligure. 40-40 ACE dell’azzurro! Parità . 30-40 Palla break. Scappa via il dritto dal centro di. 30-30 Scambio vissuto sulla diagonale del rovescio chiuso dall’errore di. 15-30 Fa buona guardia a rete il ligure. 0-30 A metà rete il dritto in uscita dal servizio dell’azzurro. (Oasport)

LIVE Arnaldi-Medvedev 4-3, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: l’azzurro piazza il controbreak - OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. 15-40 Due palle del doppio break Medvedev. 0-30 Il nastro trascina in corridoio il dritto in uscita dal servizio di Arnaldi. AD-40 Ancora molto aggressivo Matteo con il primo colpo dopo la battuta. 15-15 Gran punto di ... (Oasport)

LIVE – Arnaldi-Medvedev 4-3, terzo turno Masters 1000 Shanghai 2024: RISULTATO in DIRETTA - PRIMO SET – Il russo consolida il vantaggio: 2-0 PRIMO SET – Alla seconda occasione arriva il break per Medvedev: 1-0 PRIMO SET – Dubito due errori per il sanremese: 0-30 PRIMO SET – Arnaldi al servizio in apertura. 06:35 – Anche oggi pioggia in quel di Shanghai, quindi inizio ritardato sugli ... (Sportface)

LIVE Arnaldi-Medvedev 1-2, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: break immediato del russo - 0-15 Che difesa di Matteo! Il ligure recupera sulle accelerazioni dell’avversario e ne raccoglie l’errore con la volèe alta di rovescio. 0-30 Non passa il rovescio in uscita dal servizio di Matteo. Parità . 30 italiane. 15-15 Servizio e dritto a segno per il russo. Parità . 40-40 Scappa via il ... (Oasport)