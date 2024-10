La protesta di Briatore: contro le multe per i fiori finti del Crazy Pizza, oggi pizza gratis a via Veneto (Di domenica 6 ottobre 2024) pizza e fiori gratis a via Veneto. Flavio Briatore regala una degustazione di pizza oggi pomeriggio per protestare contro le multe per i fiori finti, una decorazione abusiva per il comune. (Di domenica 6 ottobre 2024)a via. Flavioregala una degustazione dipomeriggio perreleper i, una decorazione abusiva per il comune. (Fanpage)

Crazy Pizza, il paradosso della Capitale che multa Briatore per i fiori - Ci pensi, sindaco Gualtieri. Un esempio per tutti: in otto anni l'Italia fece l'autostrada del Sole, mentre la linea C della metropolitana della Capitale ha come obiettivo la conclusione dei lavori nel 2035 (e senza neppure arrivare al capolinea originale), per un progetto avviato negli anni '90 ... (Iltempo)

“Spazzatura ovunque, per loro vanno bene le bancarelle abusive ma non i fiori del Crazy Pizza. Incredibile”: Flavio Briatore tuona contro gli “odiatori sociali” - loro ritengono che la spazzatura che si trova ovunque sia un segno di eleganza e bellezza. L’imprenditore, poi, si rivolge direttamente a Jacopo Scatà , assessore al Commercio del I Municipio di Roma, che ha ritenuto abusive quelle decorazioni: “Questo ragazzo, assessore, non so cosa sia, non ... (Ilfattoquotidiano)

Flavio Briatore furioso: “I problemi a Roma non sono la spazzatura e la camorra, ma i fiori del Crazy Pizza!” [VIDEO] - Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@BriatoreFlavio) I fiori, che Briatore ritiene un segno di eleganza e di bellezza, sarebbero visti dal Comune di Roma come un segno di degrado, secondo l’interpretazione ... (Dayitalianews)