La partenza sprint di Retegui | solo Muriel ha iniziato meglio di lui negli ultimi 30 anni

(Di domenica 6 ottobre 2024) Bergamo. Doppio sigillo all’esordio assoluto contro il Lecce, gol a Torino e Fiorentina, tripletta al Genoa. Totale: 7 gol in 7 partite. Media facile da calcolare. In termini di rapporto con il tempo trascorso in campo, il ritmo è di una rete ogni 68 minuti. Insomma, non c’è dubbio che Mateonon potesse immaginare unamigliore con la maglia dell’Atalanta. Un impatto devastante, che ha spazzato via i dubbi sollevati da parte della tifoseria ad agosto sugli oltre venti milioni sborsati dalla Dea per accaparrarsi il classe 1999, che l’anno scorso col Genoa non era riuscito ad andare oltre i 9 centri complessivi, di cui 7 in Serie A in 29 partite. Uno ogni 317 minuti, praticamente 5 volte tanto il dato di questa stagione. Certo, nel calcio il detto che “chi ben comincia è a metà dell’opera” è stato smentito a più riprese. (Bergamonews)