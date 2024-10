Incendio a Castel San Pietro, cinque persone intossicate: paura nel condominio (Di domenica 6 ottobre 2024) Momenti di tensione ieri sera a Castel San Pietro, dove un Incendio ha seminato il panico tra i residenti di un condominio. Le fiamme, divampate intorno alle 21, hanno causato l’intossicazione di cinque persone, che sono state immediatamente trasportate in ospedale per accertamenti.Leggi anche: Incendio a Barletta: fiamme nella Dalena Ecologia La dinamica Secondo le prime ricostruzioni, l’Incendio sarebbe stato provocato da un contatore elettrico malfunzionante, che ha dato origine al rogo. Grazie alla prontezza dei soccorsi, i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’edificio. Sul posto erano presenti anche i carabinieri, i vigili urbani e il personale sanitario del 118, che si è occupato di assistere le persone intossicate. (Thesocialpost) (Di domenica 6 ottobre 2024) Momenti di tensione ieri sera aSan, dove unha seminato il panico tra i residenti di un. Le fiamme, divampate intorno alle 21, hanno causato l’intossicazione di, che sono state immediatamente trasportate in ospedale per accertamenti.Leggi anche:a Barletta: fiamme nella Dalena Ecologia La dinamica Secondo le prime ricostruzioni, l’sarebbe stato provocato da un contatore elettrico malfunzionante, che ha dato origine al rogo. Grazie alla prontezza dei soccorsi, i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’edificio. Sul posto erano presenti anche i carabinieri, i vigili urbani e il personale sanitario del 118, che si è occupato di assistere le

