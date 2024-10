Il mio 7 ottobre 2023 - settima puntata (Di domenica 6 ottobre 2024) Le radici accademiche del 7 ottobreVent'anni fa, da studentessa universitaria, ho assistito alla proiezione alla Columbia University di un documentario intitolato “Columbia Unbecoming”. Il documentario trattava di una controversia che coinvolgeva tre professori rabbiosamente anti-israeliani che avevano fatto terrorismo su studenti israeliani e pro-israeliani dal 2002 al 2005. Il cattivo principale potrebbe essere un nome familiare: Joseph Massad, un professore palestinese noto per il suo corso Palestinian and Israeli Politics and Societies, che descriveva Israele come uno Stato razzista e coloniale. (Di domenica 6 ottobre 2024) Le radici accademiche del 7Vent'anni fa, da studentessa universitaria, ho assistito alla proiezione alla Columbia University di un documentario intitolato “Columbia Unbecoming”. Il documentario trattava di una controversia che coinvolgeva tre professori rabbiosamente anti-israeliani che avevano fatto terrorismo su studenti israeliani e pro-israeliani dal 2002 al 2005. Il cattivo principale potrebbe essere un nome familiare: Joseph Massad, un professore palestinese noto per il suo corso Palestinian and Israeli Politics and Societies, che descriveva Israele come uno Stato razzista e coloniale. (Panorama)

"La voce di Israele": il documentario di Kkl Italia sulla strage del 7 ottobre, un anno dopo - Claudia Conte, durante il Viaggio di Solidarietà a supporto delle comunità colpite, organizzato dal KKL Italia nei luoghi dell'attentato, ha raccolto le testimonianze dei familiari delle vittime, di chi ha ancora parenti e amici nei tunnel del terrore a Gaza e di chi è ancora vivo solo per ... (Liberoquotidiano)

Martin Scorsese, il 7 ottobre al Museo Nazionale del Cinema, gira in Sicilia un documentario sugli antichi naufragi - Nonostante il rinvio dei suoi annunciati lungometraggi, Martin Scorsese, in arrivo al Museo del Cinema di Torino il 7 ottobre per ricevere la Stella della Mole, non resta inattivo ma gira in Italia un documentario su antichi naufragi. (Comingsoon)