Eccellenza 5ª giornata Urbino dopo le belle prestazioni ora servono punti K-Sport Urbania e Alma cercano risultati fuori casa

Oggi l'propone lo scontro diretto tra due candidate alla vittoria finale, Matelica e Maceratese. Tra le squadre della provincia, solo l'giocherà in. Atletico Mariner –. Domenica gli ascolani hanno incamerato il primo successo, a Monte Urano, l'viene dalla vittoria sull'Juventus Fano. "Ci attende la trasferta più lunga del campionato - dice il ds dell'Stefano Maggi -. Non inganni la classifica, l'Atletico ha diversi giocatori affermati (il portiere Testa e Napolano su tutti), per cui mi aspetto una gara insidiosa, nella quale dovremo farci trovare pronti". Si gioca al 'Ciarrocchi' di Porto d'Ascoli alle 15. Arbitra Francesco Uncini di Jesi.– Monturano. "Partita, speriamo, della svolta – dice il dg dei ducali, Ivan Santi –.