Dragon Ball Daima verrà rilasciato anche su Netflix, ecco la data di uscita sulla piattaforma (Di domenica 6 ottobre 2024) Netflix ha annunciato che Dragon Ball Daima sarà disponibile anche all'interno del proprio catalogo, con il primo episodio che verrà rilasciato nella giornata del 18 ottobre 2024, ragion per cui una settimana dopo il rilascio del primo episodio su Crunchyroll in programma l'11 ottobre. Questo annuncio è giunto in rete totalmente a sorpresa, visto che fino a qualche giorno fa sembrava che la nuova serie animata di Akira Toriyama fosse un'esclusiva Crunchyroll quantomeno in Occidente, con Toei Animation che pareva aver scelto la piattaforma di streaming di Sony per la distribuzione mondiale.

