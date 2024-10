Dialisi il giorno della protesta | Lo Stato ha dato i soldi per i lavori ma da 10 anni siamo nel container

(Di domenica 6 ottobre 2024) Sono scesi in strada, davanti all’ospedale Lotti di Pontedera, per dire "basta", per chiedere il completamento del nuovo reparto di, un cantiere aperto da oltre 10. Ieri mattina l’Associazione nazionale Emodializzatie Trapianto ha voluto far sentire la propria voce con la prima manifestazione pubblica, con tanto di striscione "10in un, ora basta! Vogliamo la nuova". Questa è la storia di un cantiere infinito, un’odissea che va avanti da oltre un decennio, promesse non mantenute espesi male. Era il 2015 quando sulle colonne di questo giornale la consigliera regionale del comitato Aned Toscana, Maria Cristina Venturi, chiedeva che venisse fatta chiarezza sull’arrivo dei finanziamenti per la realizzazione del nuovo reparto. Sono passati 9e la richiesta è la stessa. (Lanazione)