Cruillas, incendio in un appartamento di via Gorgone: due intossicati (Di domenica 6 ottobre 2024) incendio in un appartamento di via Giovanni Gorgone, a Cruillas. Il rogo, avvenuto al secondo piano di una palazzina, sarebbe partito da una lavatrice collegata ad una presa volante. Le fiamme hanno raggiunto anche un condizionatore e il frigorifero.Sul posto sono intervenuti i vigili del (Di domenica 6 ottobre 2024)in undi via Giovanni, a. Il rogo, avvenuto al secondo piano di una palazzina, sarebbe partito da una lavatrice collegata ad una presa volante. Le fiamme hanno raggiunto anche un condizionatore e il frigorifero.Sul posto sono intervenuti i vigili del (Palermotoday)

Palermotoday - Cruillas incendio in un appartamento di via Gorgone | due intossicati

Incendio in un appartamento a Palermo, due intossicati - Due intossicati in un incendio abitazione a Palermo. Le fiamme sono divampate in un appartamento in via Giovanni Gorgone al secondo piano di una palazzina ...(ilsicilia)