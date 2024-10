Camila Giorgi a Verissimo: “Stufa del tennis, non sono scappata” (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Mi ero stancata di questa vita, non sono scappata". Camila Giorgi, 32 anni, a Verissimo racconta il 'misterioso' addio al tennis. L'addio risale a maggio, con quella che alcuni media hanno definito una 'fuga'. Nessuna traccia dell'atleta, un ritiro senza un annuncio ufficiale. "Avevo pianificato il mio ritiro, era tutto pronto per l'annuncio. L'articolo Camila Giorgi a Verissimo: “Stufa del tennis, non sono scappata” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Mi ero stancata di questa vita, non"., 32 anni, aracconta il 'misterioso' addio al. L'addio risale a maggio, con quella che alcuni media hanno definito una 'fuga'. Nessuna traccia dell'atleta, un ritiro senza un annuncio ufficiale. "Avevo pianificato il mio ritiro, era tutto pronto per l'annuncio. L'articolo: “del, non” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (webmagazine24)

La verità di Camila Giorgi: il ritiro dal tennis ed i problemi fuori dal campo | VIDEO - Ero negli Usa. Le parole di Camila Giorgi sull’ipotesi della sua fuga all’estero: “Non è stata una fuga, mi ero trasferita in America. ” #Verissimo pic. twitter. Invece la notizia del mio addio al tennis professionistico è uscita prima. Già da anni avevo pensato di lasciare la racchetta e ... (Calcioweb.eu)

Camila Giorgi a Verissimo: “Stufa del tennis, non sono scappata” - Nessuna traccia dell'atleta, un ritiro senza un annuncio ufficiale. L'ex tennista racconta il suo 'misterioso' ritiro "Mi ero stancata di questa vita, non sono scappata". L'addio risale a maggio, con quella che alcuni media hanno definito una 'fuga'. "Avevo pianificato il mio ritiro, […]. Camila ... (Sbircialanotizia)

Camila Giorgi a Verissimo: “Stufa del tennis, non sono scappata” - L'addio risale a maggio, con quella che alcuni media hanno definito una 'fuga'. (Adnkronos) – "Mi ero stancata di questa vita, non sono scappata". Nessuna traccia dell'atleta, un ritiro senza un annuncio ufficiale. "Avevo pianificato il mio ritiro, era tutto pronto per l'annuncio. […]. Camila ... (Periodicodaily)

Camila Giorgi a Verissimo: «Non sono sparita per il Fisco, volevo cambiare vita e non tornerò a giocare. Ora sono fidanzata e felice» - «La mia non è stata una fuga, vengo sempre in Italia». Camila Giorgi racconta la sua verità a Verissimo. Il suo ritiro dal tennis è stato scoperto proprio quando ...(ilgazzettino)

Camila Giorgi racconta tutto: "Non sono mai scappata dall'Italia. Sul vaccino... - Una mattina mi sono svegliata e ho detto basta. L'ho detto a mio padre e lui è stato molto felice. Mi ha sempre supportato in tutto, è una persona incredibile" , ha detto Giorgi. "Vivevo sia in Italia ...(tennisworlditalia)

Le verità di Camila Giorgi: "Dopo il ritiro non sono fuggita. Fisco? Mio padre vittima. E sui vaccini..." - La ex numero 20 del ranking per la prima volta in tv dopo aver lasciato il tennis:. "Volevo smettere da anni. Vaccini? Non sapevo che fossero falsi" ...(gazzetta)