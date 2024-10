Calcio, Juve fermata dal Cagliari (1-1) (Di domenica 6 ottobre 2024) 14.38 La Juventus viene bloccata sull'1-1 dal Cagliari e perde terreno nei confronti del Napoli capolista. Allo Stadium, buona Juve nel primo tempo. La gara si sblocca presto. Al 14', Vlahovic trasforma un rigore concesso per un mani di Luperto. Bianconeri padroni del campo, ma il Cagliari si fa vedere con alcune azioni di rimessa che potevano essere sfruttate meglio. Grande azione di Luvumbo, Di Gregorio è pronto. Il Cagliari però mostra carattere e non molla. E all'88' pareggia su rigore con Marin (fallo di Luiz). (Di domenica 6 ottobre 2024) 14.38 Lantus viene bloccata sull'1-1 dale perde terreno nei confronti del Napoli capolista. Allo Stadium, buonanel primo tempo. La gara si sblocca presto. Al 14', Vlahovic trasforma un rigore concesso per un mani di Luperto. Bianconeri padroni del campo, ma ilsi fa vedere con alcune azioni di rimessa che potevano essere sfruttate meglio. Grande azione di Luvumbo, Di Gregorio è pronto. Ilperò mostra carattere e non molla. E all'88' pareggia su rigore con Marin (fallo di Luiz). (Servizitelevideo.rai)

