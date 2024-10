VIDEO – Napoli-Como 3-1 Serie A | gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 5 ottobre 2024)del venerdìsettima giornata diA 2024-2025, si è concluso con il risultato di 3-1: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Diego Armando Maradona. PARI E PRIMATO –3-1 nellasesta giornata diA. Per sbloccare il match è bastato meno di un minuto alla squadra di Antonio Conte. Dopo soli 26 secondi dal fischio d’inizio dell’arbitro, infatti, McTominay trova la rete del vantaggio con un destro che sfiora il palo. Romelu Lukaku è l’artefice dell’assist che manda in porta il compagno. Dopo di che, però, i partenopei si spengono quasi del tutto, lasciando il pallino del gioco al, che si rende particolarmente pericolo in più occasione. Dopo il palo di Paz al 32?, Strefezza riesce a pareggiare i conti al 43? con una conclusione dal limite dell’area.