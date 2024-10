Traffico Roma del 05-10-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 5 ottobre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione rallentamento e corre sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare dalla via Laurentina è la via Anagnina mentre in carreggiata interna le code sono dalla Prenestina il piatto e proseguendo dalla Laurentina e laFiumicino per lavori auto in coda su via del Foro Italico tra Corso di Francia in via Salaria verso San Giovanni Code in entrata asu via Flaminia Grande Raccordo Anulare fino a Corso di Francia sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico oggi dalle 8:30 alle 17 a rischio bus filobus metropolitane la ferrovia termini Centocelle e i periferici le agitazioni riprenderanno alle 20 per potersi fino a fine servizio da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità