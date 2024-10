Sono orgogliosa di condividere le foto della mia pancetta | è bellissima e del tutto normale | il messaggio body positive di Sarah Nicole Landry

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024)è seguitissima su Instagram, ha due milioni e mezzo di follower e non a caso. L’influencer, infatti, ha fatto delil suo cavallo di battaglia. Ogni giorno cerca di mandare una tutte le donne e anche agli uomini per sensibilizzare sul tema dell’accettazione del proprio corpo.condivide le sueanche con intimo e in bikini e con la sua “”, come la chiama lei, scoperta. Recentemente su Instagram ha parlato apertamentesua pancia e di come è cambiata nel corso degli anni. “stanca. – ha scritto l’influencer – Stanca di spiegare a innumerevoli persone ogni giorno che i nostri corpi rispondono alla vita in modo diverso. Siamo diversi. La nostra genetica. La nostra pelle.. Usare il corpo di una persona come misura di cosa ‘dovrebbe’ essere il corpo di un’altra è un gioco che tutti siamo destinati a perdere.