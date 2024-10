Quarant' anni di Terminator nato in una pensione romana a buon mercato

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 5 ottobre 2024) Per grazia ricevuta. James Cameron dovrebbe dipingere un quadretto con il volto di Arnold Schwarzenegger-(sguardo fisso sul bersaglio, anche quando mezzo rivestimento facciale è crollato, e per nascondere l’occhio robotico acchiappa un paio di occhiali da sole). Una grazia ricevutafa. Quando lo licenziarono da un film che stava girando a Roma, “Piranha 2”. Per gli spettatori italiani, “Piraña paura”. II primo film sui pesci predatori lo aveva diretto con un certo successo Joe Dante. Il lavoro serviva a campare, del resto Cameron era cresciuto nella scuderia di Roger Corman, facendo tutti i mestieri del set. Di notte, in unaebbe l’idea di un robot inarrestabile. Azzeccato anche il nome, “”.