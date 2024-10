Manovra Cimbri Unipol | sbagliato concetto di profitto extra

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 5 ottobre 2024) Milano, 5 ott. (askanews) – “Secondo me èproprio il principio dell”: chi è che decide cosa èe cosa no?”. Lo ha affermato il presidente del gruppo, Carlo, intervenuto alla “Giornata dell’Economia” organizzata a Milano da Forza Italia, contestando non tanto il fatto che venga chiesto ai grandi attori del mondo produttivo e finanziario di contribuire alla tenuta dell’economia italiana nei momenti di difficolta’, ma proprio ildi profitti “”. “Fare passare oggi ildisignifica domani non avere freni: tutto può diventare. Su questo sono fortemente contrario, su questoche penso sia molto pericoloso per il futuro. Non certo sul contribuire tutti per superare condizioni di difficoltà”, ha aggiunto