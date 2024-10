Levate cade in moto e finisce sotto a un furgone | morto un 17enne

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 5 ottobre 2024). Gravissimo incidente nel pomeriggio di sabato 5 ottobre a, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in seguito a una caduta dalla sua. L’allarme è scattato poco dopo le 16, lungo via dei Caravaggi, in corrispondenza delpasso ferroviario che dal cimitero conduce alla zona industriale del paese. Sul posto in pochi minuti si sono precipitate due ambulanze e un’automedica, insieme ai carabinieri della compagnia di Treviglio che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Secondo le prime informazioni il giovane avrebbe perso il controllo della sua due ruote in un tratto in discesa, finendoa unche proveniva dal senso opposto e che non ha potuto evitare lo schianto. Seguono aggiornamenti.Â