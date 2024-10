Fiorentina-Milan Palladino | Servirà la partita perfetta vogliamo regalare una notte magica ai tifosi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il tecnico dellaRaffaeleha parlato in conferenza stampa alla vigilia dellacontro il. I Viola vengono dalla vittoria in Conference League contro il The New Saints: “La squadra sta bene, dopo le vittorie c’è sempre grande entusiasmo. Sono molto importanti e ho visto una bella partecipazione negli allenamenti. Siamo pronti per domani. Dal punto di vista fisico ho visto tutti bene, abbiamo dato minutaggio a chi aveva giocato meno in questo periodo. Ho avuto risposte positive e grandi indicazioni per il futuro. Posso contare su tutta la rosa e anche qualcuno si è adattato in altre posizioni, questo è importante. Siamo carichi“. Mandragora si è sottoposto all’operazione dopo l’infortunio: “Sì, la notizia bellissima è che Rolando non abbia avuto un bruttissimo infortunio. Si temeva il peggio e sono contento di questa notizia.