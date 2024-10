Party Time al Virginian Ecco la nuova stagione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Si chiama, e vuole essere una festa ladel teatrodi Arezzo diretto da La Filastoccola e Daniele Marmi tra un cartellone serale e il teatro ragazzi la domenica. Si parte domenica 6 ottobre alle 17 con TeatroInvito e Cenerentola Folk. In scena Stefano Bresciani e Davide Scaccianoce, testo e regia Luca Radaelli. Il 24 ottobre alle 21 c’è 130 Repliche de Il nome della rosa. Marco Gobetti con il suo "teatro di riciclo" evoca le centotrenta repliche de "Il nome della rosa", lo spettacolo cui prese parte nella2017/18. La cuoca Primavera va in scena domenica 3 novembre alle 17 con Chiara Cervati e Alice Natale. Una cuoca pasticciona che, raccontando mille storie, accompagna nel mondo della frutta e della verdura di. Il pianista sull’oceano in scena giovedì 14 novembre alle 21 con Igor Chierici.