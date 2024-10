Paesi Ue spaccati sui dazi alle e-car cinesi | Italia e Francia a favore Germania contro Berlino | Non innescare guerra commerciale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L’Unione Europea si è spaccata sulla proposta di introdurrenei confronti di alcuni produttori di auto elettriche assemblate in Cina. Nel Comitato difesa(Tdi), che si è riunito venerdì mattina, non è stata raggiunta la necessaria maggioranza qualificata ala proposta della Commissione: 10 Stati tra cui hanno l’e lavotato a, cinque – guidati dallae ben 12 si sono astenuti, tra cui la Spagna. La palla passa alla Commissione che può comunque procedere e applicare il regolamento. Ma daè subito arrivato l’altolà: il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, ha scritto su Twitter che “Ursula von der Leyen non dovrebbeuna” e “abbiamo bisogno di una soluzione negoziata”.