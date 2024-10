Nuovi ritardi ferroviari | operaio investito da un treno

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L’di 47 anni è morto sul colpoproblemi sulla lineaa, questa volta per una tragedia: un tecnico di 47 anni è stato travolto da unlungo linea Bologna – Venezia ed è morto. Si trovava nei pressi della stazione di San Giorgio di Piano, nel Bolognese. A renderlo noto la Retea Italiana per cui lavorava. Si parla di una dinamica che “”è al vaglio delle autorità competenti, alle quali Rfi sta offrendo la più ampia collaborazione. Da una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare, al momento dell’investimento il tecnico si sarebbe spostato al di fuori dell’area interessata dalle lavorazioni e dove la circolazione era sospesa. Verifiche in corso anche da parte di Rfi”. L’incidente è avvenuto verso le 4.30. Ad investire l’uomo è stato un Intercity Roma-Trieste, che è poi potuto ripartire verso le 7.30.