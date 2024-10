Napoli-Como 3-1 Conte guida ancora la classifica di serie A

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 4 ottobre 2024) McTominay, Lukaku e Neres regalano la vittoria agli azzurri al Maradona Ilprosegue la sua marcia in campionato battendo ilper 3-1 allo stadio Maradona, allungando così in vetta alladiA con quattro punti di vantaggio sulla Juventus, che sarà impegnata domenica contro il Cagliari. I gol della vittoria sono arrivati da McTominay, Lukaku su rigore e Neres, mentre Strefezza aveva momentaneamente ristabilito l’equilibrio per il. Unin controllo ma ilnon si arrende Il match era iniziato in discesa per la squadra di Antonio, con McTominay che ha portato subito in vantaggio gli azzurri grazie a un destro preciso su assist di Lukaku. Il, però, non si è fatto abbattere, mostrando carattere e personalità che gli hanno permesso di trovare il pareggio con Strefezza a pochi minuti dall’intervallo.