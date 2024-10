LIVE Fognini-Paul ATP Shanghai 2024 in DIRETTA | il veterano ligure cerca il colpaccio

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 2° turno ditra Fabioe Tommy. Ilsi trova davanti per la seconda volta in stagione (la terza in carriera) lo statunitense, che esordisce quest'oggi in virtù del bye al 1° turno, doveha superato Luciano Darderi in un derby molto combattuto. Le energie profuse sono state tante, chissà se l'azzurro avrà recuperato a pieno dallo sforzo di oltre 2 ore e mezzo contro l'italo-argentino. Nei precedenti confronti diretti, la vittoria dirisale al 2019, era l'Open del Canada. In quell'occasione si impose ilsul cemento outdoor, mentre l'USA ha vinto quest'anno al Roland Garros con il netto punteggio di 6-2, 6-0, 6-1, sulla superficie di gioco teoricamente più congeniale all'ex n.9 del mondo.