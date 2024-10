La Russa annuncia che gli animali domestici potranno entrare in Senato Calenda ironizza

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ignazio La, partecipando alla seconda edizione de ‘Le radici della bellezza’ dei gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia di Camera ea Brucoli, frazione di Augusta (Siracusa), ha detto che è «giunto il momento di autorizzare, con determinate precauzioni, iri che ne sentono la necessità a portare i propri» a Palazzo Madama. «Dobbiamo decidere in quali ambiti, non certo in aula o nella buvette», ha precisato il presidente del. Ignazio Lacol suo pastore tedesco.L’ironico commento disu X La notizia non è passata inosservata. Ecco l’ironico commento di Carlo, leader di Azione: «Finalmente le riforme che aspettavamo! L’Italia è salva». Finalmente le riforme che aspettavamo! L’Italia è salva. pic.twitter.