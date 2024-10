La ricetta degli industriali il presidente Orsini | Subito in manovra il ritorno al nucleare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Coriano (Rimini), 4 ottobre 2024 – L’energia al centro. Nella Romagna colpita dalle alluvioni Emanueledi Confindustria, dà forma ai ‘futuri sostenibili’ che sono all’orizzonte. L’assemblea annuale di Confindustria Romagna nell’auditorium della comunità di San Patrignano, nel Riminese (intitolata appunto ‘Futuri sostenibili’), è l’occasione per guardare avanti. Intervistato da Agnese Pini, direttrice di Qn-il Resto del Carlino, La Nazione e il Giorno,offre un punto di vista sulle sfide più importanti: il, il green deal europeo, il futuro del mercato automobilistico. E non mancano le richieste al governo. “Abbiamo bisogno di metterea terra, in legge di Bilancio, la sperimentazione delin Italia.