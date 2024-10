In Campania aumentano le infezioni in ospedale e le aggressioni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Con una media stimata che varia tra il 5% e il 15% dei pazienti ricoverati inche sviluppano almeno un’infezione correlata all’assistenza (Ica), la sicurezza ospedaliera e la gestione del rischio infettivo si confermano tra le priorità più urgenti per il sistema sanitario nazionale ed europeo. È questo uno dei temi al centro dell’edizione 2024 del convegno «Sicuro», promosso dall’Osservatorio salute lavoro del Dipartimento di Sanità pubblica dell’Università Federico II di Napoli , in collaborazione con l’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (Eu-osha), Inail, la Direzione della Prevenzione della Regionee gli enti di pertinenza, tra cui Asl, strutture ospedaliere e società scientifiche. Il convegno si tiene oggi e domani al Centro di Biotecnologie della Federico II, al Policlinico di Napoli .