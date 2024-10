GF Lorenzo Spolverato nella bufera | il brutto gesto contro Helena Prestes

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello (QUI quello che è successo),edhanno avuto un confronto. Il ragazzo ha voluto mettere in guardia la sua compagna d'avventura in merito ad alcuni comportamenti ambigui che Shaila Gatta avrebbe assunto nei suoi confronti. Durante il dibattito, però, i toni si sono accesi non poco, al punto cheha dato luogo a dei comportamenti decisamente discutibili. Sia con gesti, sia con parole, il concorrente ha mancato di rispetto alla sua compagna d'avventura che, per, è rimasta molto pacata e quasi succube dell'irruenza di. Sul web è scoppiato il caos e in tanti hanno invocato immediati provvedimenti per il ragazzo.