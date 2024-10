Filo-Hamas sfidano il divieto di domani I Dem si schierano con gli anti-Israele

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L'ultima manifestazione a Milano, creò un putiferio. Con un minuto di raccoglimento per il «sincero democratico» Hassan Nasrallah, colpito dalle bombe israeliane a Beirut e le foto segnaletiche dell'agente sionista Luciana Segre. Nel mezzo, i soliti insulti allo stato «terrorista» die gli incoraggiamenti alla resistenza dia Gaza, e di Hezbollah in Libano. Una direzione di marcia farneticante, e chiaramentesemita, che non servì ad attivare la denuncia del Pd, solidarietà alla senatrice a vita certo, ma nulla sugli organizzatori. Un format che sembra riprodursi nello stesso modo anche per la sfilata che la galassia pro Pal aspetta da mesi, quella di sabato in Piazza Vittorio, pur vietata dalla Questura di Roma, per il rischio di creare gravi problemi di ordine pubblico (confermato dal Tar del Lazio).