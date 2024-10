Autostrada del Sole fa 60 annicambiò la vita degli italiani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Esattamente sessanta anni fa veniva inaugurato l'asse portante della retele del nostro Paese. La A1, la regina viarum, veniva aperta al traffico e con lei la nostra penisola diventava più unita, i tempi di percorrenza da Sud a Nord, attraverso la Capitale, passarono da due giorni di viaggio a solo sei ore. Percorrere l'Italia con le sue caratteristiche orografiche complesse diventava più facile per le merci e per le persone. A ricordarlo è l'Aspi che sottolinea come: "quel ruolo centrale l'del, con i suoi attuali oltre 800 km, non lo ha mai perso, ancora oggi rappresenta il cuore pulsante della mobilità sia per Autostrade per l'Italia che la gestisce che per l'intero sistema nazionale". La sua centralità ce la raccontano anche i numeri.