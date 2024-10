Al via la XVI^ edizione del ‘Benevento Social Film Festival ArTelesia’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiInizierà domani, sabato 5 ottobre, la XVIdel BeneventoArTelesia, organizzato dall’Associazione Libero Teatro APS, con la compartecipazione del Comune di Benevento, il finanziamento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dellaCommission della Regione Campania e la collaborazione del Cesvolab Irpinia-Sannio. Il primo appuntamento in programma è quello delle ore 11:00 presso la Chiesa del Santissimo Salvatore (via Stefano Borgia, Benevento) con la “Camminata Culturale nel centro storico” a cura della sezione locale del Touring Club Italiano. Alle ore 17:00, invece, prenderanno il via le proiezioni dei cortometraggi in concorso presso la sede dell’Associazione Culturale Libero Teatro Aps (Corso Garibaldi, 236), che proseguiranno poi nella giornata di domenica, sempre dalle ore 17:00.